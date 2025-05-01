— Личку уволили, а вас долгое время связывают с «Динамо». К вам обращались из клуба?
— Я здесь при чем? Нет, конечно, со мной не связывались, — заявил Карпин «Матч ТВ».
Напомним, что сегодня, 1 мая, московское «Динамо» объявило об увольнении Марцела Лички с поста главного тренера. Личка занял пост главного тренера московского «Динамо» 1 июля 2023 года. Под его руководством команда провела 78 матчей, в которых одержала 40 побед, 17 раз сыграла вничью и 21 раз проиграла.
Карпин покинул пост главного тренера «Ростова» в феврале, чтобы сосредоточиться на работе в сборной. В СМИ сообщалось, что он входит в шорт-лист кандидатов на замену Лички в «Динамо».
Карпин — о слухах про назначение в "Динамо": я здесь при чем? со мной не связывались
Наставник российской национальной команды Валерий Карпин прокомментировал слухи о возможном назначении в московское «Динамо».
Фото: ФК "Ростов"