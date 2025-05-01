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Агент Лички: Марцел сделал себе имя в России, теперь о нем знают все

Анатолий Николаев, представитель Марцела Лички, прокомментировал ситуацию вокруг будущего бывшего главного тренера московского «Динамо».
Фото: ФК "Динамо"
«Планы Лички? Он в России сделал себе имя, о нем теперь все знают. Марцел ассоциируется с определенным стилем игры. Пока думать о будущем клубе не время, потому что Марцелу надо выдохнуть и отдохнуть. Но понятно, что он способен оказаться хоть где: в России или Европе», — заявил Николаев Sport24.

Марцел Личка стал главным тренером московского «Динамо» 1 июля 2023 года. Под его руководством команда провела 78 матчей, в которых одержала 40 побед, 17 раз сыграла вничью и 21 раз проиграла. Также до этого Личка занимал должность главного тренера футбольного клуба «Оренбург» с 2020 по 2023 год. За это время команда провела 117 матчей, одержав 67 побед, 18 раз сыграв вничью и потерпев 31 поражение.

В прошлом году «Динамо» имело все шансы на победу в Российской Премьер-Лиге, но не смогло набрать хотя бы одно очко в последнем туре против «Краснодара». В итоге команда заняла третье место.

В текущем сезоне после 26 туров «Динамо» занимает пятую строчку в турнирной таблице, набрав 47 очков.

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