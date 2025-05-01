- Я не ожидал. Мне нравилось, как Личка работал в "Динамо". Команда в прошлом сезоне чуть не выиграла чемпионство, а сейчас у неё есть хорошая поставленная игра в атаке. Конечно, это дело руководства клуба, но кого возьмут лучше Лички? Для меня это шокирующая новость, - сказал Гришин корреспонденту "Чемпионата".
Марцел Личка тренировал "Динамо" с 2023 по 2025 год. Под его руководством команда провела 78 матчей, в которых одержала 40 побед, 17 раз сыграла вничью и 21 раз проиграла. В сезоне-2023/2024 команда Марцела Лички стала бронзовым призером РПЛ. Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона назначен Ролан Гусев.
На данный момент бело-голубые располагаются на пятом месте в чемпионате с 47 очками. Следующий тур - игра на выезде с "Крыльями Советов" 5 мая.
Гришин: это дело руководства клуба, но кого возьмут лучше Лички?
Российский экс-футболист Александр Гришин отреагировал на новость об увольнении Марцела Лички с поста главного тренера московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо" Москва