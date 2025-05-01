- Марцел, спасибо за совместную работу! С вами я провел свой лучший сезон на данный момент, став лучшим игроком года. Ваши советы и наставления сыграли большую роль в моем развитии — как футболиста и как человека. Спасибо за доверие и поддержку! Желаю удачи и остаёмся на связи, - написал Константин в социальной сети.
Напомним, в 19 туре РПЛ текущего сезона в матче с "Ростовом" (1:1) Константин Тюкавин получил травму крестообразной связки колена. 6 марта игрок был успешно прооперирован в Мюнхене. На данный момент Константин проходит восстановительный процесс.
Марцел Личка был главным тренером московского "Динамо" с 2023 по 2025 год. Под его руководством бело-голубые стали бронзовым призером чемпионата России в сезоне-2023/2024.
Тюкавин - Личке: с вами я провел свой лучший сезон на данный момент
Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин обратился к бывшему главному тренеру бело-голубых Марцелу Личке, которого уволили из клуба 1 мая.
Фото: "Чемпионат"