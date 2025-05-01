- К Николичу отношусь с большой симпатией, как и многие другие. Понятно, что основной фактор оценки работы тренера — результат. К сожалению, в матче с "Зенитом" положительного результата для ЦСКА не было. Но тем не менее история с воспитанниками ЦСКА — большой плюс для клуба и Николича, - сказал Юрий корреспонденту "Чемпионата".
В текущем сезоне Марко Николич привлёк к основе нескольких молодых игроков, включая Матвея Кисляка и Кирилла Глебова. "Армейцы" идут без поражений в РПЛ на протяжении 10 матчей - 7 побед и 3 ничьи.
На данный момент команда Марко Николича идет на третьем месте в РПЛ с 51 очками. В следующем туре ЦСКА встретится с "Ахматом" на выезде 4 мая.
Белоус: история с воспитанниками ЦСКА — большой плюс для клуба и Николича
Бывший вице-президент "Локомотива" Юрий Белоус оценил работу тренера красно-синих Марко Николича.
Фото: "Чемпионат"