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Белоус: история с воспитанниками ЦСКА — большой плюс для клуба и Николича

Бывший вице-президент "Локомотива" Юрий Белоус оценил работу тренера красно-синих Марко Николича.
Фото: "Чемпионат"
- К Николичу отношусь с большой симпатией, как и многие другие. Понятно, что основной фактор оценки работы тренера — результат. К сожалению, в матче с "Зенитом" положительного результата для ЦСКА не было. Но тем не менее история с воспитанниками ЦСКА — большой плюс для клуба и Николича, - сказал Юрий корреспонденту "Чемпионата".

В текущем сезоне Марко Николич привлёк к основе нескольких молодых игроков, включая Матвея Кисляка и Кирилла Глебова. "Армейцы" идут без поражений в РПЛ на протяжении 10 матчей - 7 побед и 3 ничьи.

На данный момент команда Марко Николича идет на третьем месте в РПЛ с 51 очками. В следующем туре ЦСКА встретится с "Ахматом" на выезде 4 мая.

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