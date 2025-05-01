- Нашему защитнику Максу Дзиову, который получил тяжёлую травму в матче с «Рубином», сделали операцию в Казани, она прошла успешно. Макс чувствует себя отлично. Когда позволит ситуация, клуб организует отправку игрока в Москву для прохождения дальнейшей реабилитации в местной клинике, - написано в социальных сетях "Факела".
В текущем сезоне Макс Дзиов провел 23 матча во всех турнирах за "Факел".
На данный момент воронежская команда идет на последнем месте в таблице РПЛ, имея в своем активе 15 очков в 26 матчах. В следующем туре "Факел" на своем поле примет "Спартак". Встреча состоится 4 мая.
Дзиов успешно перенёс операцию после перелома голени
"Факел" в социальных сетях сообщил, что центральный защитник Макс Дзиов успешно перенёс операцию после перелома левой голени со смещением отломков, полученного в результате столкновения с Ильей Рожковым матче 26-го тура РПЛ с "Рубином" (2:1).
Фото: ФК "Факел"