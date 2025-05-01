Как сообщается, "Динамо" и Марцел Личка расстаются на дружеской ноте. Бывший главный тренер бело-голубых еще находится в Москве, а его представитель обсуждает с клубом последние детали ухода. По информации источника, в пятницу, 2 мая, Личка планирует попрощаться с командой перед утренней тренировкой, после чего чешский специалист и его помощники официально покинут клуб.
В четверг, 1 мая, пресс-служба "Динамо" официально объявила об уходе Лички с должности наставника команды. Исполняющим обязанности тренера до конца этого сезона назначен Ролан Гусев. Следующим соперником москвичей станут самарские "Крылья Советов". Матч 27-го тура РПЛ состоится в понедельник, 5 мая.
Источник: "Матч ТВ"
Источник: Личка попрощается с игроками "Динамо" завтра перед утренней тренировкой
Фото: ФК "Динамо"