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Источник: Личка попрощается с игроками "Динамо" завтра перед утренней тренировкой

Фото: ФК "Динамо"
Как сообщается, "Динамо" и Марцел Личка расстаются на дружеской ноте. Бывший главный тренер бело-голубых еще находится в Москве, а его представитель обсуждает с клубом последние детали ухода. По информации источника, в пятницу, 2 мая, Личка планирует попрощаться с командой перед утренней тренировкой, после чего чешский специалист и его помощники официально покинут клуб.

В четверг, 1 мая, пресс-служба "Динамо" официально объявила об уходе Лички с должности наставника команды. Исполняющим обязанности тренера до конца этого сезона назначен Ролан Гусев. Следующим соперником москвичей станут самарские "Крылья Советов". Матч 27-го тура РПЛ состоится в понедельник, 5 мая.

Источник: "Матч ТВ"

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