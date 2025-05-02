"Думаю, у "Краснодара" больше шансов стать чемпионом, потому что "Зениту" отступать уже некуда. Им надо играть ва-банк, а у "Краснодара" есть небольшой запас", - цитирует Щетинина "Чемпионат".
За четыре тура до конца сезона "Краснодар" продолжает лидировать в чемпионате России. "Быки" набрали 58 очков в 26 матчах и на 4 очка опережают действующего чемпиона российской Премьер-лиги "Зенит".
Завтра, 3 мая, краснодарцы примут на своем поле казанский "Рубин" в рамках 27 тура РПЛ. На следующий день, 4 мая, "Зенит" сыграет дома против "Пари НН".
Щетинин: у "Краснодара" больше шансов стать чемпионом
Хавбек "Ростова" Кирилл Щетинин прокомментировал чемпионскую гонку между "Краснодаром" и "Зенитом".
Фото: ФК "Ростов"