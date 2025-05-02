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Щетинин: у "Краснодара" больше шансов стать чемпионом

Хавбек "Ростова" Кирилл Щетинин прокомментировал чемпионскую гонку между "Краснодаром" и "Зенитом".
Фото: ФК "Ростов"
"Думаю, у "Краснодара" больше шансов стать чемпионом, потому что "Зениту" отступать уже некуда. Им надо играть ва-банк, а у "Краснодара" есть небольшой запас", - цитирует Щетинина "Чемпионат".

За четыре тура до конца сезона "Краснодар" продолжает лидировать в чемпионате России. "Быки" набрали 58 очков в 26 матчах и на 4 очка опережают действующего чемпиона российской Премьер-лиги "Зенит".

Завтра, 3 мая, краснодарцы примут на своем поле казанский "Рубин" в рамках 27 тура РПЛ. На следующий день, 4 мая, "Зенит" сыграет дома против "Пари НН".

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