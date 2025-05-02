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Черданцев: Личка в первый сезон сделал то, что не мог ни один тренер "Динамо" за последние годы

Футбольный комментатор Георгий Черданцев высказался об отставке главного тренера "Динамо" Марцела Лички.
Фото: ФК "Динамо"
- Личка в первый сезон сделал то, что не мог сделать ни один другой тренер "Динамо" за последние годы. Никто не был так близок к первому месту. Работа было сделана хорошо, но есть ощущение недосказанности. Не хватило лишь трофея. Обидно, но отставка вполне логичная. Сезон потерян.

Марцел Личка возглавил московское "Динамо" летом 2023 года. В свой первый сезон команда под руководством чешского специалиста до последнего тура вела борьбу за золото, но по итогу завоевала лишь бронзовые медали чемпионата России.

В нынешнем сезоне бело-голубые находятся на пятом месте в турнирной таблице и на четыре балла отстают от тройки призеров. После 26 туров в копилке динамовцев 47 очков.

Вчера, 1 мая, "Динамо" объявило, что Личка уходит с должности главного тренера команды.

Источник: "Матч ТВ"

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