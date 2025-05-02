- На сегодняшний день рано что-то комментировать по Саше, потому что "Локомотив" также заинтересован в продлении контракта. Я достаточно часто общаюсь с "Локомотивом", в том числе и по нему. У клуба есть большое желание продлить контракт с Александром.
Защитник Александр Сильянов принял участие в нынешнем сезоне в 34 играх за московский "Локомотив" в чемпионате и Кубке России, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение 24-летнего футболиста сборной России с "железнодорожниками" рассчитано до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость игрока в 6 миллионов евро.
Источник: "Матч ТВ"
Агент Сильянова: у "Локомотива" есть большое желание продлить контракт с Александром
Агент защитника "Локомотива" Александра Сильянова Владимир Кузьмичев рассказал о будущем игрока.
Фото: ФК "Локомотив"