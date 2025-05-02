Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Акрон
18:00
Динамо МхНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Сити
22:00
ВулверхэмптонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Райо Вальекано
22:00
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Торино
21:45
ВенецияНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
21:30
БохумНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Ницца
21:45
РеймсНе начат

Агент Сильянова: у "Локомотива" есть большое желание продлить контракт с Александром

Агент защитника "Локомотива" Александра Сильянова Владимир Кузьмичев рассказал о будущем игрока.
Фото: ФК "Локомотив"
- На сегодняшний день рано что-то комментировать по Саше, потому что "Локомотив" также заинтересован в продлении контракта. Я достаточно часто общаюсь с "Локомотивом", в том числе и по нему. У клуба есть большое желание продлить контракт с Александром.

Защитник Александр Сильянов принял участие в нынешнем сезоне в 34 играх за московский "Локомотив" в чемпионате и Кубке России, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение 24-летнего футболиста сборной России с "железнодорожниками" рассчитано до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость игрока в 6 миллионов евро.

Источник: "Матч ТВ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится