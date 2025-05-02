"Мы в продвинутой стадии переговоров по новому контракту", - передает слова агента "Матч ТВ".
Атакующий полузащитник Алексей Батраков является воспитанником Академии столичного "Локомотива". Нынешний контракт игрока с московским клубом действует до июня 2027 года. В текущем сезоне 19-летний футболист провел за "железнодорожников" 33 матча в РПЛ и Кубке России, в которых записал на свой счет 14+10 по системе гол плюс пас.
Агент Батракова: мы в продвинутой стадии переговоров по новому контракту с "Локомотивом"
Агент полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова Владимир Кузьмичев поделился информацией о том, как проходят переговоры о новом контракте игрока.
Фото: ФК "Локомотив"