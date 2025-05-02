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Тренер "Ариса" Шпилевский готов возглавить клуб РПЛ

Главный тренер кипрского "Ариса" Алексей Шпилевский заявил о готовности возглавить клуб Российской Премьер-лиги по итогам сезона.
Фото: ФК "Арис"
"Динамо"? Не хочу комментировать слухи. У нас сейчас важный период, мы боремся за чемпионство. Будет некрасиво что-то комментировать. Я открыт ко всему. Для этого должны соответствовать определенные вещи", - сказал Шпилевский "Матч ТВ".

Белорусский тренер Шпилевский работает главным тренером "Ариса" с февраля 2022 года, он уже объявил об уходе летом. За это время команда выиграла чемпионат и Суперкубок Кипра, а также впервые в истории клуба вышла в групповой раунд Лиги Европы. В нынешнем сезоне его подопечные идут вторыми в турнирной таблице Кипрской лиги.

За "Арис" выступает известный российский нападающий Александр Кокорин.

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