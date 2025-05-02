"Рубин" сейчас очень неплохо выступает, непростой соперник. Но я думаю, что все же "Краснодар" дома при поддержке своих трибун с огромным трудом, но выиграет: он костьми ляжет, но три очка сопернику не отдаст", - сказал Пономарев "Матч ТВ".
"Краснодар" сыграет дома с "Рубином" в субботу, 3 мая, в 19.30 по московскому времени. "Быки" лидируют после 26 сыгранных туров с 58 очками. Отрыв краснодарцев от второго места в чемпионате составляет четыре очка. "Рубин" занимает седьмое место, набрав 37 очков в 26 матчах.
Пономарев: "Краснодар" костьми ляжет, но победу "Рубину" не отдаст
Футбольный эксперт Владимир Пономарев поделился ожиданиями от матча "Краснодара" против "Рубина" в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Краснодар"