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В "Зените" рассказали, какого игрока ищут на замену Венделу

Председатель правления петербургского "Зенита" Александр Медведев рассказал, какого футболиста ищут в питерском клубе на замену уходящему полузащитнику Маркусу Венделу.
Фото: ФК "Зенит"
"Вендел очень качественный футболист, поэтому мы смотрим на варианты, которые смогут его заменить. Это могут быть игроки, которые не только не хуже, но и лучше Вендела. Хотя этого трудно достичь", - сказал Медведев Metaratings.

Вендел с лета станет футболистом бразильского клуба "Ботафого", о трансфере игрока сообщалось еще зимой. В составе "Зенита" бразилец выступал с 2020 года. За это время полузащитник успел четыре раза выиграть чемпионат РПЛ, один раз Кубок и трижды Суперкубок России.

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