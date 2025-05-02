"Вендел очень качественный футболист, поэтому мы смотрим на варианты, которые смогут его заменить. Это могут быть игроки, которые не только не хуже, но и лучше Вендела. Хотя этого трудно достичь", - сказал Медведев Metaratings.
Вендел с лета станет футболистом бразильского клуба "Ботафого", о трансфере игрока сообщалось еще зимой. В составе "Зенита" бразилец выступал с 2020 года. За это время полузащитник успел четыре раза выиграть чемпионат РПЛ, один раз Кубок и трижды Суперкубок России.
В "Зените" рассказали, какого игрока ищут на замену Венделу
Председатель правления петербургского "Зенита" Александр Медведев рассказал, какого футболиста ищут в питерском клубе на замену уходящему полузащитнику Маркусу Венделу.
Фото: ФК "Зенит"