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Игнашевич назвал двух самых перспективных российских футболистов в РПЛ

Бывший защитник сборной России Сергей Игнашевич назвал двух самых перспективных российских футболистов на сегодняшний день в РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
"Самые перспективные российские футболисты в РПЛ? Батраков и Глушенков. Глушенков прямо сейчас может переходить в хорошую европейскую команду. Батракову, я думаю, годик-два нужно провести на том же уровне, окрепнуть в нашей лиге, и он будет готов к повышению в классе", - сказал Игнашевич Metaratings.

19-летний Батраков в нынешнем сезоне РПЛ провел за "Локомотив" 25 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 7 ассистов. Его рыночная стоимость оценивается в 9 млн евро.

25-летний Глушенков в чемпионате РПЛ сыграл за "Зенит" 18 игр, где набрал 14 (9+5) баллов за результативность. Transfermarkt оценивает нападающего в 15 млн евро.

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