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Тренер вратарей "Крыльев Советов" Гаус призвал снять фильм про Акинфеева

Тренер вратарей "Крыльев Советов" Виктор Гаус считает необходимым снять фильм про голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.
Фото: ПФК ЦСКА
"Я считаю, Акинфеев - это топ-вратарь. Не беру европейских, но в России он - топ. Про его нервы, про то, как он играет, просто надо снимать фильм и показывать молодым вратарям", - заявил Гаус "Матч ТВ".

Акинфеев выступает всю профессиональную карьеру за ЦСКА. Голкипер армейцев 11 раз получал приз "Вратарь года" имени Льва Яшина. Ему принадлежит рекорд по "сухим" матчам среди российских вратарей. Также Акинфеев является рекордсменом страны по количеству игр на взрослом уровне.

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