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Комличенко: сейчас "Ростов" идет на "багаже" Карпина

Нападающий "Ростова" Николай Комличенко заявил, что ростовская команда играет по установкам прежнего главного тренера клуба Валерия Карпина.
Фото: ФК "Ростов"
"Ну мы идём на "багаже" Георгича сейчас. Осталась та же структура, философия и понимание игры. Те же требования", - цитирует Комличенко "РБ Спорт".

Карпин сейчас работает главным тренером сборной России. До весны 2025 года он совмещал пост в национальной команде с работой в "Ростове". После его отставки ростовчан возглавил испанец Джонатан Альба, входивший в предыдущий тренерский штаб клуба.

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