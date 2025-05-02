"Ну мы идём на "багаже" Георгича сейчас. Осталась та же структура, философия и понимание игры. Те же требования", - цитирует Комличенко "РБ Спорт".
Карпин сейчас работает главным тренером сборной России. До весны 2025 года он совмещал пост в национальной команде с работой в "Ростове". После его отставки ростовчан возглавил испанец Джонатан Альба, входивший в предыдущий тренерский штаб клуба.
Комличенко: сейчас "Ростов" идет на "багаже" Карпина
Нападающий "Ростова" Николай Комличенко заявил, что ростовская команда играет по установкам прежнего главного тренера клуба Валерия Карпина.
Фото: ФК "Ростов"