"Дзюба очень грамотный футболист, он понимает, как ему играть. Поэтому он выглядит лучше Соболева. Даже сейчас, безусловно, Дзюба сильнее Соболева. Он ещё и гораздо полезнее Соболева", - сказал Наумов Legalbet.
Дзюба в нынешнем сезоне РПЛ забил восемь голов и отдал пять ассистов в 18 матчах за "Акрон". У Соболева один мяч и одна результативная передача в 20 играх в составе "Зенита" в чемпионате.
Наумов: Дзюба очень грамотный футболист, поэтому лучше Соболева
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов рассказал, в чем форвард "Акрона" Артем Дзюба превосходит нападающего "Зенита" Александра Соболева.
Фото: ФК "Акрон"