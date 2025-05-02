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Наумов: Дзюба очень грамотный футболист, поэтому лучше Соболева

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов рассказал, в чем форвард "Акрона" Артем Дзюба превосходит нападающего "Зенита" Александра Соболева.
Фото: ФК "Акрон"
"Дзюба очень грамотный футболист, он понимает, как ему играть. Поэтому он выглядит лучше Соболева. Даже сейчас, безусловно, Дзюба сильнее Соболева. Он ещё и гораздо полезнее Соболева", - сказал Наумов Legalbet.

Дзюба в нынешнем сезоне РПЛ забил восемь голов и отдал пять ассистов в 18 матчах за "Акрон". У Соболева один мяч и одна результативная передача в 20 играх в составе "Зенита" в чемпионате.

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