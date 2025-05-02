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Канчельскис - об увольнении Лички из "Динамо": что за детский сад?

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился своим мнением об увольнении главного тренера московского "Динамо" Марцела Лички.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Решение о его увольнении поспешное. Почему нельзя дать доработать четыре тура? Именно сейчас надо увольнять? Я не понимаю этого. Дайте человеку доработать и попрощайтесь нормально! Понимаю, когда убирают в середине сезона, но не за четыре тура до конца. Что за детский сад? Пускай руководители решают. Пожелаю Личке хорошо отдохнуть и пойти в бой с новыми силами", - приводит слова Канчельскиса "Чемпионат".

1 мая московское "Динамо" объявило о расставании с главным тренером команды Марцелом Личкой, который возглавлял команду бело-голубых с июня 2023 года. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Ролан Гусев.

"Динамо" под руководством тренерского штаба во главе с Личкой в 26 матчах текущего сезона Российской Премьер-Лиги набрало 47 очков, которые позволяют команде на данный момент занимать пятое место в турнирной таблице. Кроме того, бело-голубые прекратили свое участие в Кубке России, проиграв московскому "Спартаку" на стадии второго этапа 1/2 финала Пути регионов.

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