Тедеев - после победы над "Динамо" Махачкала: безумно благодарен игрокам "Акрона". Я счастлив, что работаю с ними

"Был очень напряженный и тяжелый матч. "Динамо" очень хорошо организовано в обороне. В первом тайме у нас было много моментов, и мы должны были забивать голы. К сожалению, не получилось по ряду причин. Футболисты — большие молодцы, они проделали хорошую работу. Я им безумно благодарен. Я счастлив, что работаю с этими футболистами", - приводит слова Тедеева "Матч ТВ".
Тольяттинский "Акрон" и махачкалинское "Динамо" встречались друг с другом 2 мая в Самаре на стадионе "Солидарность Самара Арена" в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Матч завершился победой команды Заурбека Тедеева со счётом 1:0 - единственный гол на свой счёт записал Артём Дзюба.
Благодаря этой победе "Акрон" набрал 32 очка и поднялся на девятое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре тольяттинский клуб 11 мая на своем поле сыграет против грозненского "Ахмата".