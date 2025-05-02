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Тедеев - после победы над "Динамо" Махачкала: безумно благодарен игрокам "Акрона". Я счастлив, что работаю с ними

Главный тренер "Акрона" Заурбек Тедеев дал комментарий после победы своей команды в матче 27-го тура РПЛ с махачкалинским "Динамо" (1:0).
Фото: ФК "Акрон"
"Был очень напряженный и тяжелый матч. "Динамо" очень хорошо организовано в обороне. В первом тайме у нас было много моментов, и мы должны были забивать голы. К сожалению, не получилось по ряду причин. Футболисты — большие молодцы, они проделали хорошую работу. Я им безумно благодарен. Я счастлив, что работаю с этими футболистами", - приводит слова Тедеева "Матч ТВ".

Тольяттинский "Акрон" и махачкалинское "Динамо" встречались друг с другом 2 мая в Самаре на стадионе "Солидарность Самара Арена" в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Матч завершился победой команды Заурбека Тедеева со счётом 1:0 - единственный гол на свой счёт записал Артём Дзюба.

Благодаря этой победе "Акрон" набрал 32 очка и поднялся на девятое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре тольяттинский клуб 11 мая на своем поле сыграет против грозненского "Ахмата".

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