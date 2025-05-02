Биджиев - о поражении "Акрону": отмененный гол психологически подействовал на "Динамо"

"Мы провели два абсолютно разных тайма. В первом тайме нас абсолютно не устраивало то движение, с которым мы вышли. В перерыве поговорили, естественно, второй тайм пошел по-другому. Тем не менее допустили ошибку в обороне, пропустили гол. Я думаю, что момент с нашим отмененным голом тоже как-то психологически подействовал, но это не может быть причиной. Основное — это движение, его нужно было держать на протяжении 90 минут", - приводит слова Биджиева "Матч ТВ".
2 мая махачкалинское "Динамо" в гостях в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. встречалось с тольяттинским "Акроном" и потерпело поражение со счётом 0:1. Единственный гол в игре на 74-й минуте забил нападающий хозяев Артём Дзюба.
После этого матча у дагестанского клуба в активе осталось 27 очков, с которыми команда располагается на одиннадцатом месте в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре "Динамо" 10 мая на своем поле сыграет против петербургского "Зенита". Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.