Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Акрон
1 - 0 1 0
Динамо МхЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Сити
1 - 0 1 0
ВулверхэмптонЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Райо Вальекано
1 - 0 1 0
ХетафеЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Торино
1 - 1 1 1
ВенецияЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
0 - 0 0 0
БохумЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Ницца
1 - 0 1 0
РеймсЗавершен

Биджиев - о поражении "Акрону": отмененный гол психологически подействовал на "Динамо"

Главный тренер махачкалинского "Динамо" Хасанби Биджиев дал комментарий после поражения своей команды в матче 27-го тура РПЛ с "Акроном" (0:1).
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"Мы провели два абсолютно разных тайма. В первом тайме нас абсолютно не устраивало то движение, с которым мы вышли. В перерыве поговорили, естественно, второй тайм пошел по-другому. Тем не менее допустили ошибку в обороне, пропустили гол. Я думаю, что момент с нашим отмененным голом тоже как-то психологически подействовал, но это не может быть причиной. Основное — это движение, его нужно было держать на протяжении 90 минут", - приводит слова Биджиева "Матч ТВ".

2 мая махачкалинское "Динамо" в гостях в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. встречалось с тольяттинским "Акроном" и потерпело поражение со счётом 0:1. Единственный гол в игре на 74-й минуте забил нападающий хозяев Артём Дзюба.

После этого матча у дагестанского клуба в активе осталось 27 очков, с которыми команда располагается на одиннадцатом месте в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре "Динамо" 10 мая на своем поле сыграет против петербургского "Зенита". Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится