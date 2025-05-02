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Маркиньос: очень счастлив в "Спартаке", это лучший клуб России, я на 100% красно-белый

Бразильский полузащитник Маркиньос высказался о своём выступлении за московский "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"
"Я очень счастлив в "Спартаке". Думаю, что это лучший клуб России. Даже мой отец, до того, как погиб, говорил, что он очень гордится тем, что я играю в таком великом клубе с такой большой историей. Я действительно здесь очень счастлив и надеюсь играть здесь ещё очень много лет. Я на 100% красно-белый", - приводит слова Маркиньоса Legalbet.

Маркиньос стал игрок московского "Спартака" в августе 2024 года, заключив контракт с футбольным клубом на срок до 30 июня 2027 года. В текущем сезоне бразилец в составе красно-белых в общей сложности принял участие в 32 официальных матчах, в которых забил 2 гола, отдал 9 голевых передач, получил 4 жёлтые карточки.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 4,5 миллиона евро.

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