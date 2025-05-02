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"Футболисты — это самонадеянные люди". Наумов назвал переход в "Зенит" большой ошибкой Соболева

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов поделился своим мнение о нападающем "Зенита" Александре Соболеве.
Фото: ФК "Зенит"
"Когда Соболев уходил в "Зенит", я сразу сказал, что он там не играть не будет. Можно назвать десяток российских футболистов, которые потеряли всё, когда перешли в "Зенит". Слишком большая конкуренция. Переход в "Зенит" — это большая ошибка Соболева. Но футболисты — это самонадеянные люди, думают, заиграют при любой конкуренции, но это не так", - приводит слова Наумова Legalbet.

Нападающий Александр Соболев стал игроком петербургского "Зенита" в августе 2024 года, уйдя после 4,5 лет выступлений из московского "Спартака". После своего перехода форвард в составе сине-бело-голубых в общей сложности принял участие в 26 официальных матчах, в которых забил 4 гола, отдал одноклубникам 2 голевые передачи, получил 3 жёлтые карточки.

Действующий контракт игрока с клубом рассчитан на срок до 30 июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего футболиста в 6 миллионов евро.

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