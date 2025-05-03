"Наверное, количество очков, которое сейчас есть у команды, вызывает определенную злость, но я стараюсь наслаждаться каждым моментом. У меня есть контракт, и я хочу показать себя на поле. После сезона уже будем смотреть", - цитирует игрока "РИА Новости".
Лукас Вера, играющий на позиции полузащитника, перешел в "Химки" летом прошлого года из "Оренбурга". Контракт игрока с подмосковным клубом рассчитан до июня 2026 года. В этом сезоне аргентинский хавбек забил шесть голов и сделал три результативные передачи в 26 матчах российской Премьер-лиги.
Напомним, ранее президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что из-за финансовых проблем "Химок", в клубе введено внешнее управление.
"После сезона уже будем смотреть". Вера - о возможном продлении контракта с "Химками"
Хавбек "Химок" Лукас Вера ответил на вопрос о своем будущем в клубе.
Фото: ФК "Химки"