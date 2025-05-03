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Канчельскис поддержал Мостового: с нефутбольными людьми очень сложно общаться

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал высказывания Александра Мостового о различии между футбольными и нефутбольными людьми.
Фото: IMAGO
— Мостовой часто говорит о футбольных и нефутбольных людях, что они очень сильно отличаются.

— Это реальность, когда находишься здесь. Люди не видели реальность, не знают. С теми, кто не играл в футбол, вообще сложно общаться. А вы хотите, чтобы какие-то цели преследовались и задачи выполнялись. Сложно. Очень сложно, — заявил Канчельскис «СЭ».

Андрей Канчельскис играл за такие клубы, как «Манчестер Юнайтед», «Эвертон», «Фиорентина», «Манчестер Сити» и другие. Дважды становился чемпионом Английской Премьер-Лиги, по одному разу выигрывал Кубок Англии и Кубок Английской лиги.

В настоящее время он работает главным тренером футбольного клуба «Динамо» Брянск. Под его руководством команда провела 5 матчей, в которых добилась 4 побед и 1 раз проиграла.

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