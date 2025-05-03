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Агент Хайкина: Никита получает норвежский паспорт. Из сборной России к нам никто не обращался

Агент вратаря «Буде-Глимт» Никиты Хайкина Эмефи Атта сообщил, что его клиент проходит процедуру получения норвежского паспорта.
Фото: УЕФА
«Есть ли у Никиты желание сыграть за сборную России? Мы пока не обсуждали этот вопрос, потому что из России к нам никто не обращался. Сейчас Никита проходит процедуру получения норвежского паспорта. Он всегда был интересным игроком и для сборной Норвегии тоже.

Если его пригласят в сборную России, то он примет решение. На данный момент я не знаю, что он думает по этому поводу», — заявил агент Хайкина Sport24.

Никита Хайкин защищает цвета «Будё-Глимт» с 2019 года. За это время он провел 217 матчей, в которых 76 раз сохранил ворота в неприкосновенности. Его контракт с клубом рассчитан до 31 июля 2026 года. Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 29-летнего голкипера составляет 1,8 миллионов евро.

Стоит отметить, что Хайкин уже имеет гражданства Израиля и Великобритании.

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