- Есть основания полагать, что в следующем сезоне ЦСКА всерьёз будет бороться за чемпионство. Выигрывают те, у кого хорошая оборона. Нужно доработать в позиционных атаках. Без нападающих, которые забивали бы по 15 мячей за сезон, трудно бороться за титул, - сказал Александр корреспонденту "Чемпионата".
На данный момент ЦСКА занимает третью строчку в чемпионате, имея в своем активе 51 очко. "Армейцы" за 26 матчей пропустили 18 голов - второй показатель в РПЛ, меньше пропустил только "Зенит" (17). Команда Марко Николича не проигрывает в чемпионате на протяжении 10 игр - 7 побед и 3 ничьи. В 27 туре московский клуб встретится с на выезде с "Ахматом" 4 мая.
Рязанцев: в следующем сезоне ЦСКА всерьёз будет бороться за чемпионство
Экс-игрок "Рубина" и "Зенита" Александр Рязанцев оценил шансы ЦСКА на чемпионство в следующем сезоне.
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