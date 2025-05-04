"Как и ожидалось, получилась очень сложная игра. Главное, что мы набрали три очка. Вес каждого очка очень высок, но ребята справились с давлением. Сейчас нужно чуть остыть и готовиться к ЦСКА", - приводит слова Мусаева "Матч ТВ".
3 мая в Краснодаре состоялся матч 27-го тура чемпионата России по футболу сезона-2024/25, в котором местная команда принимала казанский "Рубин". Встреча завершилась победой "быков" со счётом 2:1.
Благодаря этому результату команда Мурада Мусаева набрала 61 очко и продолжила занимать первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем туре "Краснодар" 10 мая в гостях сыграет против московского ЦСКА.
Мусаев - о победе над "Рубином": игроки "Краснодара" справились с давлением и набрали три очка
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал победу своей команды над "Рубином" в матче 27-го тура РПЛ со счётом 2:1.
Фото: ФК "Краснодар"