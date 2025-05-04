"Все нормально, никаких проблем или конфликтов нет. Мы еще находимся в процессе обсуждения по расторжению контракта с "Динамо". Это нормально, что сейчас он не хочет обсуждать эту ситуацию и давать интервью. Он спокойно отдыхает, находится в Москве. Когда придет время, он обязательно выскажется, но не стоит ждать от его слов чего-то неожиданного", - приводит слова Николаева Sport24.
1 мая московское "Динамо" объявило о расставании с главным тренером команды Марцелом Лички и назначило временно исполняющим обязанности наставника Ролана Гусева. Напомним, чешский специалист возглавлял команду бело-голубых с июня 2023 года и в сезоне-2023/24 привёл ее к бронзовым медалям чемпионата России.
По информации СМИ, 47-летний тренер, который раньше работал в чешском "Хмеле", брестском "Динамо" и футбольном клубе "Оренбург", перед началом следующего сезона может возглавит самарские "Крылья Советов".
Представитель Лички: Марцел ещё обсуждает с "Динамо" расторжение контракта
Анатолий Николаев, представитель бывшего главного тренера "Динамо" Марцела Лички, высказался о расставании чешского специалиста с московским клубом.
Фото: ФК "Динамо" Москва