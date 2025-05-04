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Московское "Динамо" может утвердить Ролана Гусева на посту главного тренера команды

По информации СМИ, московское "Динамо" может назначить Ролана Гусева на пост главного тренера на постоянной основе.
Фото: ФК "Динамо" Москва
Сообщается, что условием для утверждения 47-летнего специалиста в должности являются четыре победы бело-голубых в четырех оставшихся матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25.

Ролан Гусев был назначен временно исполняющим обязанности главного тренера московского "Динамо" после увольнения наставника бело-голубых Марцела Лички. В 26 матчах РПЛ столичный клуб набрал 47 очков, которые сейчас позволяют занимать пятое место в турнирной таблице.

"Динамо" в этом сезоне осталось провести четыре матча: с самарскими "Крыльями Советов" (в гостях), с московским "Спартаком" (дома), с тольяттинским "Акроном" (дома), с "Краснодаром" (в гостях).

Источник: Legalbet

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