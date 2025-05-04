"Нам надо немного сбалансировать состав. Пока что атака и оборона в нашем составе отличаются друг от друга. Летом мы планируем усилить линию атаки. Это можно сделать за счёт игроков академии, а можно привлечь футболистов со стороны", - сказал Газизов Metaratings.
Махачкалинское "Динамо" в нынешнем сезоне впервые выступает в Российской Премьер-Лиге. После 27 сыгранных туров дагестанцы набрали 27 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице. Команда забила 25 голов в 27 матчах, по этому показателю махачкалинцы идут в пятерке худших в РПЛ.
Газизов рассказал о трансферных планах махачкалинского "Динамо" на лето
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов рассказал о ближайших трансферных планах дагестанцев.
Фото: ФК "Уфа"