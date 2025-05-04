Голкипер оренбургской команды получил травму в матче 27-го тура РПЛ против "Локомотива" (1:1). Игрок не смог самостоятельно покинуть поле.
Москвичев арендован "Оренбургом" у питерского «Зенита». В текущем сезоне вратарь провел за оренбуржцев 22 матча во всех турнирах, в которых пропустил 43 гола и два раза сыграл "на ноль".
Источник: вратарю "Оренбурга" Москвичеву диагностировали полный разрыв крестообразной связки
Вратарю "Оренбурга" Богдану Москвичеву диагностировали полный разрыв крестообразной связки, сообщает "Спорт-Экспресс".
Фото: ФК "Оренбург"