"Открываем устав, читаем - чтобы дарить людям радость, привлекать болельщиков, развивать спорт в Московской области и так далее. Это все записано в уставных целях клуба", - сказал Дзичковский "РБ Спорт".
"Химки" вернулись в Российскую Премьер-Лигу по итогам прошлого сезона, победив в Первой Лиге. В нынешнем розыгрыше чемпионата подмосковная команда занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.
Пресс-атташе "Химок" Дзичковский ответил, для чего существует клуб
Пресс-атташе "Химок" Евгений Дзичковский рассказал о целях существования подмосковного клуба.
Фото: ФК "Химки"