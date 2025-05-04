Нененко: матч со "Спартаком" - последний шанс для "Факела"

- Шансов у "Факела" будет ещё несколько, но матч со "Спартаком" — один из последних. К сожалению, у команды в первую очередь нет игры. В отличие от того же "Оренбурга", который весной играет хорошо, — хочу, чтобы они остались, - сказал Нененко корреспонденту "Чемпионата".
На данный момент воронежская команда занимает последнюю строчку в таблице, имея в своем активе 15 очков в 26 турах и отставая от зоны стыковых матчей на 8 баллов. 4 мая"Факел" на своем поле примет московский "Спартак". Встреча состоится в 14:00 по московскому времени.