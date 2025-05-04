"У Максименко и Денисова небольшие мышечные повреждения, пока они восстанавливаются", - цитирует представителя пресс-службы "Чемпионат".
Сегодня, 4-го мая, московский "Спартак" сыграет на выезде с воронежским "Факелом" в 27-м туре Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Защитник красно-белых Даниил Денисов и голкипер Александр Максименко не попали в заявку команды на эту встречу.
В "Спартаке" рассказали, почему Денисов и Максименко отсутствуют в заявке на матч с "Факелом"
В пресс-службе московского "Спартака" объяснили, почему Даниил Денисов и Александр Максименко пропустят матч 27-го тура РПЛ с "Факелом".
Фото: ФК "Спартак"