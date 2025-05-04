Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Факел
0 - 0 0 0
Спартак2 тайм
Ахмат
16:30
ЦСКАНе начат
Зенит
19:30
Нижний НовгородНе начат
Химки
19:30
РостовНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Уфа
15:00
НефтехимикНе начат
Сокол
15:00
ТюменьНе начат
Ротор
17:00
ЕнисейНе начат
Родина
19:30
УралНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брентфорд
16:00
Манчестер ЮнайтедНе начат
Брайтон
16:00
НьюкаслНе начат
Вест Хэм
16:00
ТоттенхэмНе начат
Челси
18:30
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реал Мадрид
15:00
СельтаНе начат
Севилья
17:15
ЛеганесНе начат
Эспаньол
19:30
БетисНе начат
Реал Сосьедад
22:00
АтлетикНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эмполи
0 - 1 0 1
Лацио2 тайм
Монца
16:00
АталантаНе начат
Рома
19:00
ФиорентинаНе начат
Болонья
21:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Аугсбург
16:30
ХольштайнНе начат
Фрайбург
18:30
БайерНе начат
Майнц
20:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Нант
16:00
АнжеНе начат
Брест
18:15
МонпельеНе начат
Осер
18:15
ГаврНе начат
Лион
18:15
ЛансНе начат
Лилль
21:45
МарсельНе начат

Шалимов: "Спартак" - раздражитель для каждой команды

Главный тренер "Факела" Игорь Шалимов высказался о предстоящем матче 27-го тура РПЛ со "Спартаком".
Фото: ФК "Факел"
"Для любого города и соперника игра со "Спартаком" немного необычная. Ты настраиваешься чуть-чуть по-другому. Это раздражитель для каждой команды", - цитирует Шалимова "Матч ТВ".

Сегодня, 4-го мая, воронежский "Факел" примет на своем поле московский "Спартак" в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

После 26-ти сыгранных туров команда Игоря Шалимова занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России с 15-ю набранными очками, красно-белые располагаются на четвертой строчке с 50-ю баллами.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится