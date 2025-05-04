"Для любого города и соперника игра со "Спартаком" немного необычная. Ты настраиваешься чуть-чуть по-другому. Это раздражитель для каждой команды", - цитирует Шалимова "Матч ТВ".
Сегодня, 4-го мая, воронежский "Факел" примет на своем поле московский "Спартак" в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.
После 26-ти сыгранных туров команда Игоря Шалимова занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России с 15-ю набранными очками, красно-белые располагаются на четвертой строчке с 50-ю баллами.
Шалимов: "Спартак" - раздражитель для каждой команды
Главный тренер "Факела" Игорь Шалимов высказался о предстоящем матче 27-го тура РПЛ со "Спартаком".
Фото: ФК "Факел"