"Краснодар" показывает хороший результат, заслуженно идёт на первом месте. Команда определённо хорошо справилась с собой после проигрыша "Зениту". Идут по верному пути. Остаются матчи с ЦСКА, "Оренбургом" и "Динамо" — трудные игры", - цитирует Пикущака "Чемпионат".
Вчера, 3-го мая, "Краснодар" на своем поле одержал победу над казанским "Рубином" в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги со счетом 2:1.
После 27-ми сыгранных туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 61-м набранным очком и опережает петербургский "Зенит", который является бессменным чемпионом страны на протяжении шести лет кряду, на 7 баллов, однако у петербуржцев есть игра в запасе.
Напомним, что по итогам прошлого сезона южане стали серебряными призерами чемпионата России.
Пикущак: "Краснодар" хорошо справился с собой после проигрыша "Зениту"
Экс-игрок "Краснодара" Игорь Пикущак высказался об игре "быков".
Фото: ФК "Зенит"