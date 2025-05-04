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СпартакЗавершен
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1 - 1 1 1
ЦСКАЗавершен
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Химки
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Уфа
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Сокол
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ТоттенхэмЗавершен
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Реал Мадрид
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Аугсбург
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ХольштайнЗавершен
Фрайбург
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БайерЗавершен
Майнц
0 - 1 0 1
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Нант
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АнжеЗавершен
Брест
1 - 0 1 0
МонпельеЗавершен
Осер
1 - 2 1 2
ГаврЗавершен
Лион
1 - 2 1 2
ЛансЗавершен
Лилль
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МарсельНе начат

Радимов - о чемпионской гонке РПЛ: у кого больше очков, тот и фаворит

Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов поделился мнением о чемпионской гонке РПЛ текущего сезона.
Фото: РИА Новости
- Интересная гонка сейчас идёт, как и в прошлом году. Для болельщиков очень интересно. Я за «Зенит» до конца, конечно, но у «Краснодара» сейчас больше очков. У кого больше очков, тот и фаворит, - сказал Владислав корреспонденту "Совспорта".

На данный момент лидером РПЛ является "Краснодар", в активе которого 61 очко в 27 матчах. "Зенит" идет на втором месте с 54 баллами, но у сине-бело-голубых игра в запасе. Оставшиеся соперники "Зенита": "Пари НН", махачкалинское "Динамо", "Ростов" и "Ахмат". "Краснодару" предстоит сыграть с "ЦСКА", "Оренбургом" и "Динамо" Москва.

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