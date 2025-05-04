Радимов - о чемпионской гонке РПЛ: у кого больше очков, тот и фаворит

- Интересная гонка сейчас идёт, как и в прошлом году. Для болельщиков очень интересно. Я за «Зенит» до конца, конечно, но у «Краснодара» сейчас больше очков. У кого больше очков, тот и фаворит, - сказал Владислав корреспонденту "Совспорта".
На данный момент лидером РПЛ является "Краснодар", в активе которого 61 очко в 27 матчах. "Зенит" идет на втором месте с 54 баллами, но у сине-бело-голубых игра в запасе. Оставшиеся соперники "Зенита": "Пари НН", махачкалинское "Динамо", "Ростов" и "Ахмат". "Краснодару" предстоит сыграть с "ЦСКА", "Оренбургом" и "Динамо" Москва.