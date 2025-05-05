"На "Спартак" опять повесили золотые медали за 10 туров до конца чемпионата, а теперь приходится их снимать. Каждый год только и разговоры о чемпионстве, но на деле ничего не выходит. "Спартак" — чуть ли не самый нестабильный клуб РПЛ", — приводит слова Канчельскиса "РБ Спорт".
В 27 туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 московский "Спартак" сыграл вничью с воронежским "Факелом" (0:0). После этого результата красно-белые потеряли математические шансы на то, чтобы в текущем сезоне завоевать золотые медали чемпионата России - с 51 очком они располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице.
Напомним, "Спартак" в последний раз становился чемпионом России в сезоне-2016/17.
Канчельскис: на "Спартак" опять повесили золото за 10 туров до конца сезона, а теперь приходится их снимать
Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о московском "Спартаке", который в матче 27 тура РПЛ с "Факелом" сыграл вничью 0:0.
Фото: ФК "Спартак"