По информации «Спорт-Экспресса», «Севилья» намерена вновь рассмотреть возможность подписания защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в летнее трансферное окно. Интерес к 25-летнему игроку проявляет новый главный тренер испанского клуба Хоакин Капаррос.
69-летний специалист возглавил андалусийцев в апреле, а ранее руководил сборной Армении, в которую регулярно вызывался Тикнизян. Именно этот фактор может стать ключевым в решении о потенциальном трансфере.
Контракт 25-летнего футболиста с «Локомотивом» истекает 30 июня 2026 года. Тикнизян выступает за «Локомотив» с лета 2021 года. За это время он сыграл 122 матча, в которых забил 16 голов и сделал 17 результативных передач. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость защитника составляет 6 миллионов евро.
Источник: новый тренер "Севильи" хочет видеть Тикнизяна в команде — клуб готов вернуться к переговорам летом
Новый тренер «Севильи» Хоакин Капаррос проявляет интерес к защитнику «Локомотива» Наиру Тикнизяну, которого хорошо знает по работе в сборной Армении.
Фото: ФК "Локомотив"