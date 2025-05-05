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Дуглас Сантос: "Зенит" продолжает верить в победу в чемпионате

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал ситуацию в турнирной таблице после победы над «Пари НН» (2:1) в рамках 27-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
«Мы верим в победу в чемпионате. Как бы ни было трудно. Мы будем продолжать верить до последнего и сделаем все возможное в каждой игре, чтобы в конце концов получить счастливый финал», — сказал Дуглас Сантос.

После 27 туров «Зенит» располагается на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 57 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 4 очка.

До конца сезона осталось три тура. «Зениту» предстоит сыграть с «Динамо» из Махачкалы, «Ростовом» и «Ахматом».

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