«Мы верим в победу в чемпионате. Как бы ни было трудно. Мы будем продолжать верить до последнего и сделаем все возможное в каждой игре, чтобы в конце концов получить счастливый финал», — сказал Дуглас Сантос.
После 27 туров «Зенит» располагается на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 57 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 4 очка.
До конца сезона осталось три тура. «Зениту» предстоит сыграть с «Динамо» из Махачкалы, «Ростовом» и «Ахматом».
Дуглас Сантос: "Зенит" продолжает верить в победу в чемпионате
Защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал ситуацию в турнирной таблице после победы над «Пари НН» (2:1) в рамках 27-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"