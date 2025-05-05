Орлов - об отставке Лички: "Динамо" пошло по пути "Спартака" эпохи Федуна

"Динамо" сейчас пошло по пути "Спартака" эпохи Федуна, который менял тренеров чуть ли не каждые полгода. Нужно думать о репутации клуба. Нельзя принимать решения на эмоциях! Марцел заслужил другого к себе отношения", - сказал Орлов "Спорт-Экспрессу".
Марцел Личка был уволен из "Динамо" 1 мая после вылета команды из Кубка России. В полуфинале Пути регионов бело-голубые проиграли "Спартаку" (0:2). Под руководством чешского специалиста "динамовцы" шли четвертыми в чемпионате РПЛ, имея задачу попасть в медали по итогам сезона.