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Игнашевич считает, что уровень Слуцкого позволяет работать за границей

Бывший защитник ЦСКА Сергей Игнашевич заявил, что уровень российского тренера Леонида Слуцкого позволяет работать в зарубежных чемпионатах.
Фото: РПЛ
"Леонид Викторович отлично работает, я желаю ему удачи. Раз он добивается результатов, значит, уровень позволяет работать за границей", - сказал Игнашевич "Матч ТВ".

Слуцкий работает в китайском клубе "Шанхай Шэньхуа" с декабря 2023 года. Под его руководством команда выиграла Суперкубок Китая и заняла второе место в национальном чемпионате.

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