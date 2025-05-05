"Леонид Викторович отлично работает, я желаю ему удачи. Раз он добивается результатов, значит, уровень позволяет работать за границей", - сказал Игнашевич "Матч ТВ".
Слуцкий работает в китайском клубе "Шанхай Шэньхуа" с декабря 2023 года. Под его руководством команда выиграла Суперкубок Китая и заняла второе место в национальном чемпионате.
Игнашевич считает, что уровень Слуцкого позволяет работать за границей
Бывший защитник ЦСКА Сергей Игнашевич заявил, что уровень российского тренера Леонида Слуцкого позволяет работать в зарубежных чемпионатах.
Фото: РПЛ