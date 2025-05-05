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В "Факеле" заявили об отсутствии претензий к Шалимову. При нём клуб в 5 матчах набрал 2 очка

Генеральный директор "Факела" Роман Асхабадзе высказался о перспективах работы в воронежском клубе главного тренера команды Игоря Шалимова.
Фото: ФК "Факел"
"Контракт Шалимова? Не буду раскрывать детали, но соглашение точно не до конца сезона. А дальше будет видно. Контракт действует, мы доверяем тренеру. Понимали, в какой ситуации его приглашаем. На сегодняшний день никаких претензий к Шалимову нет. В конце сезона будем смотреть", - приводит слова Асхабадзе Sport24.

Игорь Шалимов был назначен главным тренером воронежского "Факела" 2 апреля 2025 года. Под его руководством команда провела в Российской Премьер-Лиге 5 матчей, в которых случились 2 ничьи и 3 поражения.

На данный момент после 27 тура чемпионата России "Факел" имеет в своём активе 16 очков и в турнирной таблице занимает последнее, шестнадцатое место. В следующем туре воронежский клуб 11 мая на своём поле сыграет против московского "Локомотива".

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