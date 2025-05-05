- С его приходом мы вернули свой чуть наглый футбол. С "Рубином" была глупость, должны были обыгрывать. В остальном все детские ошибки. Со "Спартаком" — тоже. Мы быстро перестроились, знаем все требования Игоря Михайловича.
Напомним, воронежский "Факел" объявил о заключении соглашения с главным тренером Игорем Шалимовым 2 апреля. 56-летний специалист сменил на посту наставника команды Дмитрия Пятибратова.
Под руководством Шалимова команда провела пять матчей, в которых не одержала ни одной победы, дважды сыграла вничью и потерпела три поражения с общим счетом 1:5.
Источник: "Чемпионат"
Защитник "Факела" Калинин: с приходом Шалимова мы вернули чуть наглый футбол
Футболист "Факела" Игорь Калинин прокомментировал игру под руководством нового главного тренера Игоря Шалимова.
Фото: ФК "Факел"