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Лунев: все в наших руках, "Динамо" может побороться за третье место

Вратарь "Динамо" Андрей Лунев прокомментировал победу над "Крыльями Советов" в матче 27-го тура РПЛ (3:1).
Фото: ФК "Динамо"
"Понимали, что "Крыльям" нужны очки и они будут атаковать? Нам тоже нужны очки. Все в наших руках, можем побороться за третье место. Для нас каждая победа важна", - цитирует Лунева "Матч ТВ".

Вчера, 5 мая, московское "Динамо" в гостях переиграло самарские "Крылья Советов" в матче 27-го тура российской Премьер-лиги. Встреча проходила на стадионе "Солидарность Самара Арена" и завершилась со счетом 3:1. С 49-й минуты бело-голубые играли вдесятером.

По итогам тура "Динамо" набрало 50 очков и занимает пятое место в таблице. От призовой тройки их отделяет всего два балла.

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