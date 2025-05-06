Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Интер
22:00
БарселонаНе начат

Агент Лички: юридически контракт с "Динамо" пока не расторгнут

Агент Анатолий Николаев, представляющий интересы экс-тренера "Динамо" Марцела Лички, сообщил, что контракт специалиста пока не расторгнут.
Фото: ФК "Динамо"
"Формально нет, неформально да. Идут юридические моменты, это не проблема. Пока юридически контракт не расторгнут", - передает слова представителя Лички "Матч ТВ".

Напомним, ранее глава совета директоров столичного "Динамо" Дмитрий Гафин заявил об окончательном расторжении соглашения с главным тренером команды Марцелом Личкой.

Бело-голубые официально объявили об отставке чешского специалиста 1 мая. До конца текущего сезона временно исполнять обязанности главного тренера будет Ролан Гусев.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится