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Бразильская Конфедерация футбола не планирует проведение товарищеского матча со сборной России

В Конфедерации футбола Бразилии опровергли информацию о том, что планируется проведение матча со сборной России.
Фото: "Чемпионат"
CNN Brasil со ссылкой на источник в CBF сообщает, что на данный момент "не планируется никаких матчей со сборной России ни в футболе, ни в каком-либо другом виде спорта". Ранее издание Band сообщило, что CBF заинтересована в проведении товарищеской игры с российской национальной командой во время осенней паузы на матчи сборных.

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