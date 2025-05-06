Бразильская Конфедерация футбола не планирует проведение товарищеского матча со сборной России
В Конфедерации футбола Бразилии опровергли информацию о том, что планируется проведение матча со сборной России.
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CNN Brasil со ссылкой на источник в CBF сообщает, что на данный момент "не планируется никаких матчей со сборной России ни в футболе, ни в каком-либо другом виде спорта". Ранее издание Band сообщило, что CBF заинтересована в проведении товарищеской игры с российской национальной командой во время осенней паузы на матчи сборных.