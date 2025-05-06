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Шаронов - о травме Вендела: игра команды не может зависеть от одного футболиста

Экс-тренер "Рубина" Роман Шаронов поделился мнением о травме Маркуса Вендела.
Фото: ФК "Зенит"
- Любая потеря хорошего футболиста — потеря. Но игра команды не может зависеть от одного футболиста. У «Зенита» достаточно возможностей, поэтому команда хорошо укомплектована, - сказал Шаронов корреспонденту "Чемпионата".

Напомним, в матче "Зенита" и "Пари НН" (2:1) Маркус Вендел был заменен на 57-й минуте из-за дискомфорта в области задней поверхности бедра и не сможет больше сыграть за сине-бело-голубых в этом сезоне. Летом игрок перейдет в бразильский "Ботафого".

На данный момент команда Сергея Семака располагается на второй строчке с 57 очками.

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