"Игра Соболева становится всё лучше. Сейчас он почувствует вкус голов и к нему придет стабильность. В следующем сезоне Соболев может стать лучшим снайпером РПЛ. Не удивлюсь этому", - сказал Мостовой "РБ Спорт".
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Соболев в составе "Зенита" забил три гола, два из них в последнем туре в ворота "Пари НН" (2:1). Контракт нападающего с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
Мостовой считает, что Соболев может стать лучшим снайпером РПЛ в следующем сезоне
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что форвард "Зенита" Александр Соболев может стать лучшим бомбардиром РПЛ в следующем сезоне.
Фото: ФК "Зенит"