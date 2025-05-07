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Мостовой считает, что Соболев может стать лучшим снайпером РПЛ в следующем сезоне

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что форвард "Зенита" Александр Соболев может стать лучшим бомбардиром РПЛ в следующем сезоне.
Фото: ФК "Зенит"
"Игра Соболева становится всё лучше. Сейчас он почувствует вкус голов и к нему придет стабильность. В следующем сезоне Соболев может стать лучшим снайпером РПЛ. Не удивлюсь этому", - сказал Мостовой "РБ Спорт".

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Соболев в составе "Зенита" забил три гола, два из них в последнем туре в ворота "Пари НН" (2:1). Контракт нападающего с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

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